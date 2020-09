Vea los ataques de Egan Bernal en la etapa 9 del Tour de Francia

Egan Bernal, tras su brillante actuación en la segunda jornada de los Pirineos, ascendió al segundo puesto de la general del Tour de Francia a 21 segundos del nuevo líder, el esloveno Primoz Roglic. El colombiano, campeón del Tour de Francia 2019, demostró que está para dar la pelea por su segundo título. Mucho se habló del nivel del colombiano porque se veía sufrir en las primeras jornadas de montaña. No perdía tiempo, pero tampoco tenía la fuerza para atacar. "Volvimos recargados", pudo pensar Egan Bernal tras la etapa 7 del Tour de Francia, ya que, en la última subida a Col de Marie Blanque, lanzó dos ataques para probar las piernas de sus rivales. Egan Bernal, de 23 años, no pudo soltar a los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, ni al español Mikel Landa, pero se metió a la pelea por el maillot amarillo. "Es verdad que los otros han sido más rápidos en la meta, pero estoy muy satisfecho del resultado, sobre todo por las sensaciones. Hay que aceptar las cosas y quedarse con lo positivo: he estado mejor que en los días precedentes", dijo Egan Bernal tras la jornada del Tour de Francia. El colombiano, además, es líder de los jóvenes de la competencia.