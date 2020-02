“Solo podía hablar por teléfono”: paciente sospechoso de coronavirus que permanecía aislado

El comerciante habló por primera vez y narró el drama que vivió ante el temor de padecer la enfermedad que ya ha cobrado la vida de 250 personas en el mundo.

Según cuenta el paciente, él regresaba a Colombia luego de pasar varios días en China, pero al llegar a Cali notó que algo en su salud no estaba bien.

En ese momento decidió acudir por sus propios medios a una clínica del sur de la capital del Valle del Cauca.

“Llegó el 24 y pasé mala noche, el sábado también lo mismo. Entonces decidí ir a una clínica donde me hicieron exámenes. Llegué con mucho malestar, estornudaba y era pura sangre”, relató.

De inmediato iniciaron los protocolos de aislamiento, por lo que fue trasladado a la clínica Imbanaco. Su mayor preocupación era ser portador del virus.

“Ya me trasladaron en ambulancia totalmente aislado. Solo podían hablar por teléfono”, dijo.

Entre tanto, contó que vivió momentos incómodos, al tener que estar alejado de su familia.

En total fueron cuatro los días que tuvo que esperar para tener los resultados de los exámenes, mientras las noticias internacionales no eran alentadoras, pues con el paso de los días, la cifra de infectados y muertos en el mundo seguía en aumento.

Sin embargo, luego de la espera las autoridades médicas descartaron la presencia de coronavirus en su organismo y finalmente le dieron de alta.

“A mí me llevan por sospecha de coronavirus, me tienen aislado ya totalmente y me hacen todos los exámenes pertinentes. Yo preguntaba y me decían que no me podían decir nada”, anotó.

Esta situación le dejó una enseñanza, pues al estar al cuidado máximo de un equipo interdisciplinario de médicos, comprendió la importancia del aseo que las personas deben llevar a cabo diariamente.

“Mucho aseo, lavarse bien las manos con jabón y tener mucho cuidado con aguas detenidas, que son las que provocan más que todo el dengue”, resaltó.

Hoy, a lado de su familia y en su hogar, este hombre reconoce que nunca había valorado tanto su vida, como en esta semana en la que solo pedía que él no fuera portador de este peligroso virus que en el mundo ya ha cobrado la vida de más de 250 personas.

“Me aislaron hasta de mi familia”: Habla caleño que fue primer sospechoso de coronavirus en Colombia >> https://t.co/hxNntDhGFR pic.twitter.com/8bcRRyHtjA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 1, 2020

Vea también: