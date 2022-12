A $20 millones subió recompensa por paradero de asesino de niña de 6 años en Cali

El asombro y la conmoción por el asesinato de Kinary Andrea Góngora de seis años continúan entre los familiares y vecinos. La menor fue asesinada a disparos en su vivienda en el barrio Llano Verde, oriente de Cali.

La abuela de Kinary Andrea narró los difíciles momentos que vivió al regresar a la casa y encontrar a su nieta sin vida.

“Levanté la cobija porque estaba tapada de pies a cabeza, pensé que me iba a asustar pero no se movió como yo esperaba”, contó Felinda Caicedo, abuela de la víctima.

La mujer no entiende como alguien pudo tener el valor para quitarle la vida a la niña.

“Llegaba y decía papi yo le sirvo el jugo, le traigo las chanclas, papi deme una vueltica, papi yo lo quiero mucho. Entonces no puede ser que me hayan quitado a mi muchacha, así no, ella no merecía algo así”, contó entre lágrimas la abuela.

“Su cama, sus cosas se las voy a dejar así intactas, es que me parece que ella no está, que se fue de fin de semana para alguna parte”, dijo Caicedo.

Los investigadores pudieron establecer que el crimen se cometió en una de las habitaciones de la vivienda, que el hombre una vez asesina a la pequeña le da la vuelta al colchón para alterar la escena del crimen, posteriormente la carga y la trae hasta otra habitación donde finalmente la deja tapada con una sábana.

“Se encuentran unos rastros de sangre al interior de un colchón el cual habría sido manipulado al parecer y también se encuentra alojada una ojiva de arma de fuego”, manifestó el coronel Juan Vargas, comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali.

Según la escena del crimen, el asesino fue cauteloso, se llevó las vainillas para no dejar rastro del crimen.

El general Rodolfo Palomino, director general de la Policía Nacional aseguró que la recompensa por información que conduzca a la captura del agresor subió a $20 millones.

La investigación es adelantada por técnicos de criminalística del grupo de la Sijín.