“A Cali hay que respetarla”: alcalde Armitage a ministro de Defensa

El mandatario lanzó un duro cuestionamiento hacia el jefe de esta cartera por restricciones para construir alrededor de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Los elogios con los que llenó el alcalde de Cali, Maurice Armitage, a varios ministros del Gobierno, que han ayudado a la ciudad de Cali, excluyeron al ministro de Defensa, Guillermo Botero, durante el Taller Construyendo País.

Esto, debido a las restricciones que actualmente existen para levantar edificaciones en los alrededores de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en el oriente de la capital del Valle del Cauca.

"Definitivamente, con el ministro Defensa no nos entendimos y él no quiso entender a Cali, no quiero pelear con el ministro, pero sí quiero que tenga muy claro que a Cali hay que respetarla, señor ministro”, manifestó el mandatario de los caleños.

Según el alcalde, son 20 obras las que están frenadas, porque prevalecen las decisiones de la base aérea sobre las de la Administración municipal, por cuenta de una decisión judicial que interpuso el Ministerio de Defensa y la Fuerza Áerea Colombiana.

“Constitucionalmente es Cali la que debe determinar su desarrollo y yo no quiero pasar a la historia como el alcalde que permitió ponerle freno al desarrollo económico y social, que renunció a definir su ordenamiento territorial, condenándola a su estancamiento”, reveló.



El presidente de Colombia, Iván Duque, tuvo que intervenir en la discusión para defender el papel del Gobierno nacional.

“Aquí, todos los funcionarios que hay quieren trabajar por el bien de nuestro país, si hay críticas a cualquier ministro del gabinete, esas críticas déjemelas a mí que yo soy el presidente”, expresó.

Igualmente, el jefe de Estado dijo que no se trata de una disputa entre el Gobierno nacional y local.

“Aquí no tenemos varitas mágicas ni soluciones populistas, lo que yo puedo garantizarle a usted, señor alcalde, es que en los próximos días vamos a encontrar esa solución que nos permita sacar adelante el desarrollo urbano y preservar a la Escuela Marco Fidel Suárez, por lo menos que se requiera para el bienestar de esta ciudad”, declaró.

El presidente Duque intentó promover un abrazo de reconciliación entre el alcalde y el ministro, pero, por la cara de Botero, parece que el tema sigue tenso.