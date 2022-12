A Cali llegan 5 deportados desde Venezuela por crisis en la frontera

Foto Cortesía Personería Cali

La situación vivida en la frontera con Venezuela no solo ha afectado a las poblaciones cercanas a esta zona, asegura la Personería de Cali. La entidad indica que los personeros delegados ya han atendido en esta ciudad casos de personas que han sido deportadas del vecino país.

"Nosotros hemos recibido cinco personas en Cali, ellos alcanzaron a llegar solo con su ropa, no alcanzaron a sacar enseres desde Venezuela. Pasaron por el puente Simón Bolívar", contó Andrés Santamaría, presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) y personero de la capital del Valle.

Uno de los casos es el de Ángela*, una veterinaria de 37 años, quien asegura que llegó a esta ciudad donde una allegada y está a la espera de que sus padres, migrantes hace 40 años, puedan atravesar la frontera sin ninguna dificultad para poder reunirse de nuevo.

"Salí de Barquisimeto y crucé la frontera antes de que se presentaran estas dificultades. Estoy esperando que mi familia pueda salir para reunificarnos aquí en Cali", expresó la mujer.

Desde Fenalper, Santamaría advierte a todos los municipios estar atentos para brindar el acompañamiento humanitario y orientaciones adecuadas a los colombianos afectados por el conflicto con Venezuela.

"La pregunta a futuro es qué va a pasar después, ya que ellos no tienen vínculo territorial, ni familias, ni acceso a luz, educación y empleos. Aquí entra la preocupación con estas personas que están llegando a las diferentes regiones del país", agregó el funcionario.

Ante esta crisis se ha realizado un llamado a los mandatarios locales para activar planes de emergencia y atender de manera adecuada a estas personas, muchas de las cuales ya no tienen arraigo en Colombia.

Entre tanto, en Cali llevan a cabo campaña en pro de ayuda a los ciudadanos desalojados del vecino país. Este viernes, hasta las 3:00 p. m., se recogerá ropa, sábanas, comida no perecedera, pañales útiles de aseo, entre otros elementos, en el parque de Las Banderas.



*Nombre modificado para proteger identidad.