¡A correr! Prográmese este fin de semana en Cali y haga parte de la Carrera 10K Alas de Acero 2018

Si es de los que tiene afinidad por la actividad física y el deporte, este evento es para usted. Asista este domingo 12 de agosto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Todo está listo para que los asistentes a 10K Alas de Acero 2018 desplieguen su energía y corran a la velocidad de los guardianes del cielo.

Será un recorrido lleno de historia al interior de la Base de la Fuerza Aérea Marco Fidel Suárez en sus distancias 5K o 10K.

Se espera una asistencia de cerca de 3.000 atletas procedentes de todo el país.

Existen dos (2) opciones para inscribirse en la carrera:

- En Cali: Centro Comercial Centenario, en el local 244. Horarios de atención: de lunes a sábado de 8 a.m. a 5:00 p.m.

- En línea: www.juanchocorrelon.com, en la opción del menú "Inscríbete a una carrera".

El costo de la inscripción es de $65.000 para cualquier distancia.

Tenga en cuenta que los participantes de la 5K deben ser mayores de 7 años, los de 10K mayores de 12 años y para la distancia 21,1 deben haber cumplido los 16 años; también deben estar autorizados por sus padres y acompañados por un adulto responsable.

La salida de 10K será a las 8:00 a.m. y 5K a las 8:20 a.m.

Fotos: Cortesía