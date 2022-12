A cuatro dígitos aumentaría pico y placa en Cali, según planteó alcalde Armitage

Foto: Noticiascaracol.com

Este lunes y en diálogo con Blu Radio, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, manifestó que la medida de pico y placa para vehículos particulares en la ciudad deberá ser modificada para poder privilegiar el servicio de transporte público.

Armitage planteó extender la restricción de dos a cuatro dígitos por día y que quienes quieran sacar su carro durante esa medida podrán hacerlo, pero pagando un monto de dinero, valor que se le aportará al MIO.

“Nosotros, el Municipio, tenemos que aportarle al MIO cerca de $35 mil millones anuales para poder que los operadores no se nos quiebren. Este dinero no saldrá de la ciudad, sino de los que tenemos carros. Vamos a aumentar el número de pico y placa de carros, no serán dos números, sino cuatro, y todos los que no quieran estar en pico y placa tendrán que pagar”, aseguró el Mandatario de los caleños.

Con ese dinero que se le entregará al MIO, el sistema de tansporte masivo de Cali tendrá el compromiso de colocar más buses, mejorar el cumplimiento de los horarios y el servicio para los usuarios de la ciudad.

El monto a pagar aún no se ha establecido, pero es algo que se está evaluando, según indicó Armitage.

Actualmente, el pico y placa en Cali se aplica para dos números diarios entre las 7:00 a. m. y 10:00 a. m. y las 5:00 p. m. y 8:00 p. m.

Así reaccionaron los caleños en redes sociales a las declaraciones del Alcalde:

@NCValle @MauriceArmitage @NoticiasCaracol En campaña habló de desmontarlo y ahora se contradice — Don Iván ⚪ (@elkaiser198) March 14, 2016

@NCValle @MauriceArmitage @NoticiasCaracol Sencillo nos compramos Motos, mas barato, mas rápido y puedo andar sin papeles!! — MODICO (@MODICOS) March 14, 2016