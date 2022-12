A este taxista en Cali lo atacaron con un químico para robarlo, pero no se dejó

Un taxista de Cali, relató que cuando se detuvo a recoger a una mujer, dos hombres en motocicleta le abordaron e intentaron robarlo. Al intentar huir, la pasajera le roció, lo que sería una sustancia química a sus ojos.

“El muchacho me sacó una pistola para robarme, yo no me dejó robar. Luego, la muchacha me echó un ácido y se tiró del vehículo. De ahí, ya no supe más”, manifestó Hollman Ríos, taxista víctima.

Por suerte, encontró en la misma cuadra un grupo de paramédicos a quienes les pidió ayuda. “Yo vi la ambulancia y les toqué la puerta porque no veía el carro, creo que quedó atravesado en la vía. Un señor me colaboró, pero no me dejé robar”, agregó la víctima.

El químico era tan fuerte que la paramédica que le brindó los primeros auxilios, también resultó afectada. “Le estaba echando agua para poder que se despejará. Él me dice que ya y me toca, luego yo me sobo la cara y empezó a picarme la vista”, dijo la paramédica Lina Marcela Lozano.

Los taxistas pidieron precaución a sus colegas, pues esta podría tratarse de una nueva modalidad de robo. “Le rociaron químico en la cara, le penetró a los ojos. Al parecer, sería un derivado del gas pimienta, se estabiliza al paciente, se le colabora, se le lava”, afirmó el paramédico Édgar García.

Un grupo de la Policía Judicial llegó hasta el sitio para iniciar las investigaciones y buscar a los agresores.