A golpes fue atacado un profesor en Cali por padre de un estudiante que perdió el año

El docente, quien permanece incapacitado tras la agresión, contó cómo el hombre lo amenazó y lo golpeó delante del coordinador y alumnos.

En un video se observa cuando los estudiantes se acercan al profesor, Juan Miguel Fernández, del grado sexto, minutos después del ataque que sufrió por parte de un padre de familia. El caso se registró en el colegio Politécnico de Cali.

"Se abalanza y me agrede, me golpea la cara. Me da un puñetazo, yo tengo mis gafas, me las frunce, me entierra, y parte de las gafas es la que me corta. Ya todo ensangrentado en el piso me golpea y, gracias a que los colegas que estaban allí lo contuvieron, pues la cosa pudo haber sido mayor", relató Fernández.

Por su parte, Patricia Lenis, rectora de la institución educativa, aseguró que el hijo del hombre que golpeó al profesor estaba repitiendo año y sus resultados académicos no eran buenos.

"El niño está repitiendo sexto, porque el año pasado perdió el año. Los padres de familia hicieron una reclamación para ver por qué motivo había perdido el año y que el profesor explicará cómo fue su proceso evaluativo y por qué perdió el año, cuando se presentó el incidente", dijo Lenis.

La Secretaria de Educación de la capital del Valle del Cauca, Luz Elena Azcárate, calificó el hecho como un acto de intolerancia, que ya se puso en conocimiento de la justicia. La funcionaria explicó que el agresor, quien está detenido, fue denunciado por el docente por lesiones personales.

Entre tanto, las autoridades municipales estudian el caso Fernández para definir medidas de protección.