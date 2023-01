¡A gozar con Orishas! La banda cubana pondrá a cantar y bailar a su son en Ocktoberfest 2018

La famosa agrupación encabeza la nómina de uno de los festivales cerveceros más importantes. La cita en Cali es el 22 de septiembre, en el parque de La Retreta.

Tras su reencuentro, Orishas llega a poner a gozar a la ciudad con éxitos nuevos y pasados. La banda cubana, que estuvo separada por algún tiempo, se toma por primera vez de escenario a la Sucursal del Cielo y su brisa. La excusa: Ocktoberfest 2018.

"Hace dos años volvieron a juntarse sus integrantes originales. Vamos a tener la oportunidad de escuchar no solamente los grandes hits de hace 20 años, sino también sus nuevos trabajos", cuenta Andrés Orozco, productor general de este festival en Cali.

Los músicos, que se caracterizan por sus fusiones de hip hop, música antillana, rap y reggae, formarán parte del ambiente alternativo que año a año trae a la capital vallecaucana esta plataforma musical. Además, vienen con concurso incluido.

"Vamos a regalar la posibilidad que cuatro personas conozcan a Orishas en los camerinos del Ocktoberfest. Van a tener la oportunidad de ver cómo es tras bambalinas el 'backstage'. Es chévere, porque la gente va a poder conocer un artista internacional en un espacio donde normalmente un asistente no puede estar", dice Andrés.

Las personas interesadas en participar deben montar un video de 15 segundos con una de las canciones del grupo, cantando, bailando o como su creatividad los inspire. La publicación tendrá que ser compartida en el evento de Facebook del festival y contar con, al menos, 15 'Me Gusta'.









Esta edición del evento también contará con bandas nacionales de gran visibilización internacional como El Freaky, colectivo que ha colaborado con artistas de la talla de Diplo, Tego Calderón y Kafu. La nómina de lujo la completan Ghetto Kumbé, Elkin Robinson y reconocidos DJ de la ciudad.

"Tenemos una amalgama musical bastante amplia, siempre con los estándares del Ocktoberfest. Como todos los años, la producción cuenta con un despliegue de diferentes actividades al aire libre, muestras gastronómicas, zonas de picnic. Un día para pasar con amigos y familia", agrega el productor.

El festival cervecero abrirá sus puertas a partir de las 2:00 de la tarde, para que caleños y turistas disfruten y vibren, por doce horas, con una amplia oferta musical y gastronómica. Los interesados en la boletería pueden adquirirla a través del portal web y puntos de venta de Tu Boleta.





Advertisement