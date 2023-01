A joven deportista le robaron su bicicleta cuando entrenaba para próximas competencias en Colombia

El ciclista, de 18 años, dice que un hombre con arma blanca se le llevó su 'caballito de acero', que cuesta $2.200.000 y consiguió con un gran esfuerzo de su mamá y su hermana.

David Cuetia, oriundo del municipio de Corinto, norte del Cauca, fue sorprendido el pasado lunes 11 de junio cuando le hurtaron su bicicleta en una de las rutas, en zona rural de Palmira, suroriente del Valle del Cauca.

Publicidad

"Yo iba por la 42, en Palmira, cuando, de repente, un tipo me sale de un cañaduzal con arma blanca, me intimida y me arrebata mi bicicleta. Pido que me ayuden a recuperarla, pues la conseguí con mucho esfuerzo, me duele que me hayan robado", señala.

Este joven, que pertenece al Club Ciclo-Popayán, solicita la colaboración de la comunidad, pues es su principal herramienta para la preparación que venía adelantando de cara a varias competencias que se avecinan en Colombia.

"Me estaba preparando para la Microvuelta al Valle, que se realizará a finales de junio y comienzos de julio, y la Vuelta del Porvenir, que es a nivel nacional y será en octubre", asegura.

Vea también:

Deportista denunció robo de bicicleta que con rifas y donaciones había conseguido para entrenar Una medalla de bronce en prueba contrarreloj individual y un cuarto puesto en ruta, logros obtenidos en competencias departamentales, destacan a este humilde joven que lleva tan solo un año practicando el ciclismo y que sueña, algún día, ser como Nairo Quintana y Chris Froome.

Publicidad

"Quintana y Froome son unos monstruos porque son los que más escalan y esa también es mi fortaleza", dice David Cuetia, quien se enteró de su potencial cuando empezó a seguirles el paso a grupos de ciclistas que realizaban recorridos recreativos en su tierra natal.

David asegura que puso la denuncia respectiva en la Fiscalía y que espera recuperar su 'caballito de acero' para seguir forjando su sueño. Estos son los teléfonos de contacto en caso de conocer información sobre el paradero de la bicicleta hurtada: 3117893339 - 3206039303.

Publicidad

Foto: Cortesía para Noticias Caracol

También puede consultar: