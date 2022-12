A la bebé de tres meses raptada en Cali se la iban a llevar para Ecuador

La niña de 3 meses, que había sido raptada y a quien las autoridades de Cali rescataron el jueves, fue internada en la Clínica de la Policía Suroccidente, debido a un nuevo cuadro de fiebre. La bebé no presenta señales de maltrato, pero, según los médicos, no era tenida en buenas condiciones.

"Al parecer, no tenía dolor y ningún malestar físico, pero sus pañalitos estaban sucios. Condiciones difíciles en cuanto a su vestuario, que estaba sucio, vomitado", explicó la mayor Ana Milena Zarria, directora del centro asistencial.

Entre tanto, la madre de la menor manifestó estar feliz, pero aseguró que se irá de Cali con su esposo y sus tres hijos. "Me voy con mi hermana, que vino a ayudarme, a apoyarme. Me voy para Bogotá a comenzar una nueva vida con mis tías", expresó.

Cabe recordar que, en el operativo de rescate, fueron detenidas dos mujeres y un hombre. La Policía estableció que la pequeña iba a ser sacada del país, posiblemente hacia Ecuador, donde la raptora pretendía establecerse.

"Hay una relación entre las personas capturadas, hay un hermano de la señora y también la hija mayor, quienes se prestaron para esto. Lo que logramos establecer también es que, días antes, esta persona que aparece en el video tomó contacto con la mamá de la niña y, de una u otra forma, le ofreció colaboración de dinero, ya que son personas muy humildes", indicó el coronel George Quintero, comandante Operativo de la Policía Metropolitana.

Los tres capturados serán llevados ante un juez de control de garantías para establecer la responsabilidad de cada uno en el hecho.