A la cárcel, 7 policías señalados de haber hecho pasar homicidio de campesino como un suicidio

Así lo determinó este miércoles una juez, luego de hallarlos como presuntos responsables de varios delitos, entre ellos homicidio, y considerarlos un peligro para la comunidad.

La Fiscalía pidió que siete policías capturados y uno más que se presentó voluntariamente, que sean cobijados con medida de aseguramiento y acusados de homicidio agravado, ocultamiento, modificación de la escena del crimen e incluso cambio de la orientación del cuerpo del campesino Ricardo Mazo Giraldo, de 45 años.

Capturan a policías señalados de haber hecho pasar asesinato de un campesino como supuesto suicidio “Por esos días se manifestó que el joven estaba con una fuerte ingesta de licor, que estaba con problemas de carácter social en la comunidad y que raíz de eso habían procedido a encerrarlo en un calabozo, y que, con los cordones de sus zapatos, él había provocado su ahorcamiento”, manifestó, en su momento, Juan José Buitrago, alcalde de Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, aunque el reporte de los uniformados dice que el hombre se suicidó, la inspección de Medicina Legal arrojó lo siguiente:



Fue desvestido

Fue atado a la celda con su propia camisa

Tenía golpes en la cara causados antes con objetos contundentes, antes de morir

La causa de la muerte fue ahorcamiento

El hombre fue vestido después de su muerte