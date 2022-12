A la cárcel, hombre que amenazó de muerte a un guarda de tránsito en Cali por robarle el celular

Autoridades señalaron que en el momento del asalto el presunto ladrón estaba acompañado de un menor, a quien usó para cometer el hurto.

El hecho ocurrió en carrera 23 con calle 122 del barrio Manantial en oriente de Cali. Según reporte de la Fiscalía, el sujeto, identificado como Luis Miguel Cuero Cepré, abordó al agente de tránsito y apuntándole con un arma de fuego a la cabeza lo amenazó con matarlo si no le daba su celular.

"Yo me asusté mucho y el hombre me dio cinco segundos para entregarle el celular o si no me disparaba. Le pasé el aparato telefónico y él emprendió la huida", dijo la víctima en la denuncia.

El guarda aseguró que estando en su casa, media hora después del asalto, un vecino le informó que a cuatro cuadras de la residencia dos personas, un adulto y un menor, habían sido capturados cuando atracaban a otro joven.

"Al llegar a la Estación reconocí al detenido, a quien le incautaron un arma de fuego y mi teléfono celular. Era el mismo hombre que me amenazó de muerte. Con él estaba un menor de edad que lo acompañaba", agregó el afectado.

Un juez Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali legalizó avaló la imputación de cargos contra Cuero Cepré, como presunto responsable de los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, y porte ilegal de armas, accesorios, partes, y municiones, así como utilización de menores de edad para cometer actos ilícitos.

Al hombre le fue dictada la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Por su parte, el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia.