“A lo que vino fue a prostituirse”: crudo relato de víctima de trata de personas que logró volarse

Este martes, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, se conoció que en Colombia más del 70 por ciento de las víctimas son mujeres jóvenes.

La mejor forma de enfrentar este flagelo, según las autoridades, es prevenir a la ciudadanía para que conozca cómo actúan las redes de tratantes y, así, dude ante una aparente muy buena oferta de empleo.

Una víctima que fue amenazada y maltratada, pero que logró volarse, hoy entrega su testimonio con el fin de que a nadie más le suceda el infierno que ella vivió.

Como sucede en muchos casos, fue con una falsa promesa de trabajo que una joven vallecaucana accedió a viajar a Hong-Kong, en China.

“Ella me dijo que iba a tener un trabajo fijo, que iba a atender una joyería, en cuanto a atención al cliente”, afirma la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad.

Sus ilusiones y ganas de salir adelante se desmoronaron al llegar a ese país, donde desde el primer día fue explotada sexualmente.

“Encontré una colombiana y ella me dijo: ‘¿Usted ya sabe a lo que vino?’. Y yo le dije sí que yo vine a esto y lo otro, pero me dijo: ‘No, usted a lo que vino fue a prostituirse’. Entonces, ahí ya empezó el calvario”

Las redes de trata de personas se hacen pasar por cazatalentos de modelaje, fútbol y bailarines para engañar a sus víctimas, el 76 % son mujeres jóvenes. Felipe Botero, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, entregó esta recomendación.

“Siempre decir: ‘Pilas, de eso tan bueno no dan tanto’. “Paremos, hagámonos la pregunta: ¿tenemos un contrato firmado?, ¿tenemos una visa de trabajo?, ¿conocemos a la persona que nos está invitando?, ¿es una empresa responsable? Llamemos al consulado de Colombia en ese país y hagamos las averiguaciones”, dijo.

A partir del 2016 se han conocido 23 casos en el Valle del Cauca y, este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta dos casos de menores de edad.

“Desde el año 2017, hemos activado (en Cali) la ruta para 17 casos. De estos, el 76 % han sido mujeres y el 24 %, hombres”, dijo Botero, al puntualizar que la explotación sexual es la más recurrente con el 53 % y la laboral con el 23 %.

En Colombia se estima que este año se han registrado cerca de 80 casos de trata de personas, mientras que el año pasado se abrieron más de 250 procesos.

En Cali se firmó, este martes 30 de julio de 2019, el pacto regional contra la trata de personas entre la Alcaldía, la Gobernación del Valle del Cauca y el ICBF para evitar así que más personas sean explotadas.