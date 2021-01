A Luisa Fernanda W le preguntaron sobre su tatuaje que dice “Lega” y la criticaron por su respuesta

Luisa Fernanda W volvió a compartir con sus seguidores en la popular actividad de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram. En medio de este ejercicio, fue admirada al explicar cómo ha logrado que el pasado no afecte su vida actual, pero todo cambió cuando respondió a una pregunta sobre su tatuaje que dice “Lega”.

“Mi tatuaje que dice ‘Lega’: significa legado. Cada vez que me siento frustrada ese tattoo me recuerda que estoy viva y que debo continuar con mis propósitos", afirmó la influenciadora paisa, cuya pareja actual es el cantante caleño Pipe Bueno y con quien recientemente tuvo a su hijo Máximo .

Esta respuesta inquietó a algunos y acabó siendo objeto de críticas. "Oye, qué embarrada que digas que tu tattoo es otra cosa, fue por Legarda , no pasa nada si lo dices", comentó una usuaria.

Frente al hecho, Luisa Fernanda W no guardo silenció y les salió al paso a los cuestionamientos. Aclaró que Fabio Legarda, el cantante que lamentablemente falleció tras recibir un impacto de bala durante un fleteo a otra persona , sí fue una de las razones por las que se hizo el tatuaje.

“Con ustedes no se puede tocar este tema con respeto. El tatuaje me lo hice por él y por muchas otras razones, el significado es tan grande, tan mío. Pero esto hoy vuelve y me deja una enseñanza, nunca más volver a hablar del tema públicamente”, aseguró.

Por lo tanto, anotó que ya no volverá a responder este tipo de preguntas y finalmente le pidió disculpas a su familia porque siente que “hablar de estas cosas en público no es necesario".