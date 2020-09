A Melina Ramírez le dijeron que su hijo Salvador ya no se parece a ella y así respondió

Melina Ramírez, probablemente inquieta por los comentarios de algunos que cuestionan el parecido de ella con su hijo Salvador, esculcó en al baúl de los recuerdos y sorprendió a muchos con una fotografía de cuanto era pequeña para aclarar cualquier duda al respecto.

“Hay personas que me escriben que Salvador ya no se está pareciendo tanto a mí. Me encontré esta foto con mi abuelita Leonor. ¿Ustedes qué dicen?”, escribió la presentadora vallecaucana junto a la imagen que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4,2 millones de seguidores.

Muchos quedaron perplejos con la publicación y, sin dudarlo, reaccionaron con mensajes que confirman el gran parecido entre madre e hijo. Hasta su coterránea y presentadora de Día a Día, Carolina Cruz, se manifestó y dijo que son “exactos”.

“Es una minicopia tuya”, “se parece a la mamá, pero sus ojos son del papá” y “dos gotas de agua” hacen parte de las expresiones de los seguidores de la también exreina del Valle del Cauca para reafirmar el refrán “de tal palo, tal astilla”.



¿Y usted qué opina?