A Melina Ramírez ya se le nota la barriga de su pequeño ‘frijolito’ y esta foto así lo evidencia

La caleña no se cambia por nadie, pues está feliz en esta nueva etapa como madre. Sus admiradores, por supuesto, no paran de felicitarla por el retoño que viene en camino.

‘Hermosa como siempre’, así han catalogado a la presentadora vallecaucana luego que publicara una foto en su cuenta de Instagram, en la que se acerca a los tres millones de seguidores, en la que se le ve feliz mostrando su pequeña barriga.

Vea también: "Sí tengo autorización médica": Melina Ramírez no deja el ejercicio y así entrena con su bebé

Pues bien, pese a la condición en la que se encuentra, Melina no ha dejado a un lado lo que tanto le gusta, por ejemplo la vida saludable y el ejercicio, por ello en días anteriores dio a conocer un video con la rutina que viene prácticamente bajo el consentimiento de su médico.



Además, la hermosa presentadora ya dio a conocer el sexo de su pequeña criatura , será hombre, razón por la que no se cambia por nadie, pues esta nueva etapa de su vida la está viviendo plenamente y felizmente enamorada de su pareja, el deportista paisa Mateo Carvajal.