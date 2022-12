A oscuras, médicos tuvieron que operar a paciente en hospital de Palmira, Valle

La crisis del hospital Raúl Orejuela Bueno en Palmira se evidenció por medio de un video que muestra cómo un médico y un auxiliar tuvieron que ingresar a la sala de cirugías y realizarle una intervención a un paciente con herida de bala, mientras estaban a oscuras. Para el procedimiento, sólo recibieron ayuda de las linternas de algunos celulares.

Algunos empleados del centro médico señalaron que, en marzo de este año, estuvieron una semana sin energía por un corte que realizó la empresa que provee este servicio por falta de pago.

Frente al tema, Jorge Montoya, veedor ciudadano de este municipio del Valle del Cauca, exigió que lo ocurrido en el video debe ser investigado.

“Solicitamos que esto se investigue, porque en una situación tan grave como una cirugía, que tiene que tener unos planes de contingencia, no debería pasar esto. Los organismos de control, tanto la Procuraduría, el Ministerio de Salud y la Superintendencia deben investigar”, dijo Montoya.

Entretanto, el gerente del centro asistencial, John Jairo Satizábal, aseguró que “se presentó un evento no solamente en el hospital, sino en toda el área circunvecina donde una cometa daño el transformador”.

Según el funcionario, el cirujano que aparece en las imágenes afirmó que no hubo inconveniente con el paciente, pues "ya había terminado la cirugía". “Estaba programada y fue un evento fortuito”, agregó el gerente, al desmentir que la entidad esté atrasada en los pagos de servicios públicos.

Sin embargo, la Epsa, encargada de proveer la energía al centro asistencial, informó que a la entidad no se la ha suspendido el servicio, pese a que tiene una deuda atrasada por $563 millones correspondiente a 25 facturas.

"En total, todo el sector salud al que Epsa le presta el servicio de energía en el Valle del Cauca tiene deudas vencidas al cierre del 30 de julio de 2016 por $1.718 millones. Cifras que están obligadas a ser canceladas oportunamente por dichas entidades, para lo cual la compañía permanentemente les ha ofrecido de manera reiterada diferentes opciones de pago", dijo la empresa en un comunicado.

A la deuda por servicios públicos se suma que varios empleados llevan entre cuatro y seis meses sin recibir salario, según denuncian los afectados.