A Pipe Bueno lo sorprendieron con sugestiva pregunta y Luisa Fernanda W respondió contundentemente

Pipe Bueno se sometió a un interrogatorio con sus seguidores a través de las historias de Instagram y fue sorprendido con una sugestiva pregunta, la cual fue respondida finalmente por su pareja, Luisa Fernanda W.

En medio de la actividad se subieron las revoluciones y le consultaron a Pipe Bueno temas bastante íntimos.

El cantante caleño, atónito, le mostró la pregunta a Luisa Fernanda W y le pidió que la respondiera. Impactada también por la situación y entre risas, la influenciadora paisa accedió a contestar.

“¿Cómo por qué preguntan eso? (risas). La único que les digo es que a mí las cosas pequeñas no me gustan. Eso no me sirve", aseguró Luisa Fernanda W.

Tras la respuesta de la influenciadora, Pipe Bueno reaccionó con un gesto de picardía y continúo con la actividad de interacción con sus inquietos y curiosos fans.