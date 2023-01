A plena luz del día, delincuentes entraron a la casa cural de Pradera y se llevaron la caja fuerte

Según testigos del hecho, el robo fue cometido por tres personas que sacaron el botín por la puerta principal de la parroquia. Autoridades investigan el hecho.

“No tienen sentido, no tienen pertenencia. No tienen nada porque es robarle a Dios”, señaló Emma Parra, habitante de Pradera, Valle del Cauca.

El sacerdote asegura que, al interior de la caja fuerte, había un total de once millones de pesos recogidos recientemente en un banquete hecho por la comunidad.

“Repudiamos de toda manera porque esa era una plata que estaba recaudada para el asilo de ancianos”, manifiesta Tulio Rodríguez, habitante del municipio.

Las autoridades iniciaron la investigación, con pruebas, testimonios y un video de cámaras de seguridad.