A pocos metros de la Alcaldía de Caloto en Cauca fue asesinado un hombre que estaba amenazado

La víctima aparecía con un sobrenombre en uno de los varios panfletos que circulaban en este municipio y que son atribuidos al grupo armado Las Águilas Negras.

Este hombre, identificado como Julián Ulcué de 28 años, fue asesinado en un establecimiento público a pocos metros de la Alcaldía de Caloto, cuando se encontraba observando un partido de fútbol. Su padre también estaba en el mismo lugar.

"En el momento me sorprendí mucho, yo no sabía a quién era que le daban bala, porque habíamos muchos. Ya cuando se abrieron todos fue que el hijo mío quedó doblado grave en uno de los asientos", relata Fredy Ayala, familiar del joven muerto.

Esta situación preocupa a la comunidad. Hace varios meses, en un consejo de seguridad en Popayán, las autoridades habían desestimado la autenticidad de los panfletos amenazantes. Sin embargo, ya van tres personas asesinadas.

Hasta el momento la Administración Municipal no ha dado declaraciones sobre el hecho. Por su parte, el presidente del Concejo de Caloto, Duvalier Cifuentes, pide medidas urgentes respecto a este tema y solicita que se cambie al Comandante de la localidad.

"Nosotros vemos que el Comandante de Policía que tenemos no está ejerciendo el cargo como debe ser. Es más, el asesinato fue a media cuadra de la Policía", dice Cifuentes.

Ulcué se dedicaba a oficios varios y tenía un hijo de 7 años. Su cuerpo permanece en la sede de Medicina Legal de Santander de Quilichao y será trasladado posteriormente a Caloto.