A presentadora Mabel Kremer le robaron la camioneta con “todos los regalitos de Navidad adentro”

La presentadora Mabel Kremer fue víctima de la delincuencia en Cali. Le robaron la camioneta cuando se bajó a realizar una diligencia en un centro comercial del norte de la capital del Valle del Cauca.

“Tristemente, les tengo que contar que me acaban de robar mi carro al frente del centro La Pasarela en Cali. Me bajé al centro comercial a recoger un computador que se me había dañado y cuando salí se habían robado mi carro”, afirmó en un video difundido a través de sus redes sociales.

Mabel Kremer señaló que la camioneta que le robaron es una Ford Escape plateada, en la que además estaban los obsequios para entregar en Nochebuena.

“Si de pronto la ven rodando por aquí, por favor déjenmelo saber por este medio. Estoy muy triste porque, además, tenía todos los regalitos de Navidad adentro”, anotó.

El robo ocurrió en la tarde del pasado lunes, 20 de diciembre de 2021, y Mabel Kremer, en diálogo con la revista Semana, dijo que se comunicó con la Policía, la cual recopiló videos de cámaras de la zona y que evidenciaron lo sucedido.

“Claramente se ve que a las 5:01 p. m., es decir, 15 minutos después que nos bajáramos, un señor abrió normal, sin romper vidrios ni hacer fuerza, pareciera que tenía algo con qué abrirla, como un clon de una llave, se montó y se fue”, relató la periodista a Semana.

Finalmente, en el video que compartió en sus redes sociales, Mabel Kremer se mostró sorprendida por el robo de su camioneta y agradeció la ayuda que le puedan brindar para recuperarla.

“No puedo creer que me esté pasando esto, pero, bueno, me está pasando. Si me pueden ayudar, les agradezco”, concluyó.