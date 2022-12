¿A quién se parece la pequeña Lupe? Esta publicación de Maleja sorprendió a todos en redes

Se trata de una imagen compartida por la actriz y presentadora caleña con la etiqueta #TBT. Es un tierno recuerdo de la infancia.

"¡Ayyyyy! Con ese vaquero, pa' que caballo #TBT. Gracias @palitamejiau por el recuerdo. Pd: no es Lupe es @tatanmejia", posteó la vallecaucana, junto a una fotografía de su esposo cuando era pequeño.



Como dice el popular refrán, la publicación deja en evidencia que "hijo de tigre sale pintado". Esto no pasó desapercibido por parte de los seguidores de la instagramer caleña.

Como dice el popular refrán, la publicación deja en evidencia que "hijo de tigre sale pintado". Esto no pasó desapercibido por parte de los seguidores de la instagramer caleña.

"Yo pensé que se parecía a @maleja_restrepo, pero me di cuenta que no. Jajajajajaja. Igualita de chiqui al papá. ¡Qué miedo! Jajaja. Lindos todos, carajo", expresó @camila_m15.

Algunos usuarios de esta red señalaron que, incluso, llegaron a creer que no se trataba del motocrosista paisa, sino de Guadalupe, hija de la pareja.

"Por un momento, pensé que era Lupe de pequeñita. Jajajajajaja. La misma cara de papá, hermosa", dijo por su parte, @niagallego1603.

"Es lindo recordar. Pero se parece mucho a Lupe. Dios los bendiga", manifestó, entretanto, @mar.aguas.

Pasado el mediodía de este viernes 6 de octubre, la publicación superaba los 27 mil 'Me gusta'.