A reconocido estilista venezolano lo mataron, al parecer, por robarlo y apareció luego como NN

Había desaparecido el 5 de octubre pasado, tras salir de su casa en el nororiente de Cali. Su familia pide ayuda para repatriarlo.

Jorge Luis Romero, un reconocido estilista venezolano en Cali, desapareció en la noche del pasado jueves, tras informarle a su mamá, quien vive en Venezuela, de que se iba de rumba con unos amigos.

“Ella le dice: ‘Está bien, hijo. Mañana temprano te llamo para que no se te haga tarde para ir a trabajar’. Él le dijo: ‘Bueno, mami. Bendición’. Eso fue lo último que ella supo de él”, dijo Carolina Romero, prima del estilista.

A la mañana siguiente, la mamá lo llamó para levantarlo, pero no le contestó. Insistió durante todo el día e, incluso, llamó a la peluquería donde trabaja en un centro comercial del nororiente de Cali, pero le dijeron que no se había presentado.

“Era muy extraño para ella porque siempre se estaban comunicando”, indicó la prima, al anotar que la madre se comunicó con ella para que le ayudara a buscarlo.

Rosalba logró establecer que no había a trabajar y dijo que una de las personas que compartía apartamento con él le informó que estaban preocupados porque ya habían pasado dos días sin conocer su paradero, pues “él siempre llegaba a la casa y se comunicaba con la mamá”.

“Compañeros de trabajo y amigos empezamos a buscar en hospitales, la Policía, sitios que él frecuentaba y nadie lo había visto. Mi última opción fue la morgue”, comentó la familiar.

Dijo que el sábado en la noche fue a Medicina Legal, donde le dijeron que debería ir al día siguiente porque solo atendían hasta las 7:00 p. m.

“Cuando entro a la morgue, doy el nombre de él y me dicen que no había ingresado nadie con esa característica. Les dije que si había llegado alguna persona NN, porque él no tenía documentos. Una doctora me pregunta las características y le hablé de unos tatuajes que tenía. Ella me confirmó que estaba allí”, dijo.

La prima del estilista aseguró que terminó de identificarlo cuando la doctora le mencionó que tenía ojos verdes. Dos horas después y tras el análisis de las huellas dactilares, le entregaron el informe donde se confirmaba su identidad.

“Me dirijo a la Fiscalía para tener más información sobre lo que le había sucedido. Allá me dicen que en el informe aparecía que lo encontraron en Brisas de los Álamos como cuerpo NN”, indicó.

Según la mujer, el informe de la Fiscalía dice que un testigo vio a tres personas discutir, que luego una de ellas salió corriendo y cayó al suelo. Su cuerpo fue hallado hacia las 3:00 a. m. del viernes, pero solo hasta el pasado domingo su familia lo ubicó.

“A él no lo golpearon, solo recibió dos puñaladas en la espalda. Se presume que fue por robarlo”, sostuvo Rosalba, al anotar que el hallazgo se produjo luego que su primo había salido de su residencia en Chiminangos.

La familia está pidiendo ayuda para la repatriación del cuerpo de Jorge Luis, quien llevaba más de 8 años viviendo en Colombia, varios de ellos en la capital del Valle del Cauca.

Quienes deseen colaborar pueden hacer su aporte en la cuenta de ahorros 24077972062 del Banco Caja Social o comunicarse al 3168499877 .