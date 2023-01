A ritmo de un esperanzador rap, los Encuentros Navideños llegaron a Cali con regalos para 180 niños

Los obsequios fueron entregados en una fundación que atienden a menores en situación de vulnerabilidad.

En el sexto día de los Encuentros Navideños, Noticias Caracol y Pepe Ganga llegaron a Cali para entregar regalos a 180 menores de 1 a 16 años de edad, que hacen parte de la Fundación Educativa Jesús de Nazaret.

Dicha institución, que está ubicada en el barrio Siloé, ladera suroeste de la capital del Valle del Cauca, atiende a menores en situación de vulnerabilidad y no solo les brinda educación durante todo el día, sino alimentación y diversión.

La entrega de obsequios estuvo amenizada por el talento de uno de los pequeños de esta fundación, quien interpretó un esperanzador rap.

“Yo, yo, no quiero aceptar que todo esté perdido en mi ciudad. Por eso, yo voy a ayudar, para que no nos gane el mal”, cantó el pequeño, cuyo nombre es Justin.

Esta nueva jornada de Encuentros Navideños también estuvo acompañada por música propia de la temporada decembrina, la cual estuvo a cargo del artista Mauro de la Rosa.

