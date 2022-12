A salvar vidas y mejorar la salud donando sangre de manera cotidiana en Cali

La Fundación Valle del Lili y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi buscan impulsar campañas y programas de educación de donantes.

Con esto, esperan a largo plazo, fortalecer los servicios de trasfusión de sangre, que la comunidad salve vidas y mejore la salud de las personas que la necesitan de manera voluntaria y altruista.

La Organización Mundial de la Salud ha definido que el lema del 2017 es ‘Dona sangre. Dona ahora. Dona a menudo’. Sin embargo, el panorama en Colombia para 2017 no ha sido el esperado ya que se ha registrado una disminución del 20 % en donaciones, producto de factores que influyen en la salud de los colombianos.

“Ha habido muchas enfermedades como zika y chicunguña, ha habido mucho invierno y eso ha hecho que la gente se enferme, lo que no permite la donación de sangre”, explicó la doctora Carmenza Macía Mejía, jefe del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili.

Cabe resaltar que el Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili cuenta con un Club de Donantes de Plaquetas, el más grande del país con 400 miembros, que de manera desinteresada y no remunerada permiten el autoabastecimiento y garantizan la calidad de este componente.

Donar plaquetas también es importante para salvar vida de pacientes con enfermedades como cáncer, leucemia o personas trasplantadas cuya médula ósea no produce las plaquetas necesarias.

“Se necesita que la gente tenga cultura de donación, que tenga hábitos saludables y que pueda donar sangre de manera frecuente y altruista sin esperar nada a cambio”, manifestó Macía.

Con estas iniciativas y campañas que se adelantan, se espera generar conciencia entre los caleños en torno a adoptar hábitos de vida saludables y a la importancia de la donación de hemocomponentes.

La donación no causa ningún tipo de molestias, por el contrario, es satisfactorio contribuir a salvar vidas. Por esto, la invitación es a vincularse al Club de Donantes de Plaquetas del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili, a propósito del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra este 14 de junio.



¿Quiénes pueden donar sangre?

Las personas interesadas en donar sangre deben:

- Gozar de buena salud.

- Haber ingerido alimentos previamente.

- Presentar su documento de identidad.

- Ser mayores de 18 años.

- Pesar más de 50 kilogramos.

- No haber padecido de hepatitis después de los 11 años de vida ni otras enfermedades crónicas graves.

- No presentar síntomas de gripa.

- No haber visitado zonas maláricas (Costa Pacífica, Sierra Nevada de Santa Marta, Amazonía, Panamá) en los últimos tres meses.

- Tener un solo compañero sexual.

- No haber tenido relaciones sexuales con hombres o mujeres que hayan tenido varios compañeros sexuales en los últimos meses.

- No estar en embarazo ni lactando.

- No haberse realizado tatuajes, acupuntura, piercing, lipoescultura, mesoterapia o terapia neural en los últimos 12 meses, ni haberse realizado tratamiento odontológico en los últimos siete días y no estar tomando ningún antibiótico.

Para donar plaquetas se deben cumplir los mismos requisitos necesarios para donar sangre además de no haber tomado Aspirina, Alka Seltzer o Ibuprofeno 72 horas antes de la donación. Este procedimiento tarda de 60 a 90 minutos.



Foto: archivo Colprensa