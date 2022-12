A tractocamión le prendieron fuego con conductor a bordo, que alcanzó a tirarse para salvar su vida

El hombre fue trasladado a un centro asistencial debido a que sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y piernas. El hecho se registró en la vía a Buenaventura.

En la madrugada de este miércoles 31 de mayo y cuando se cumple el día 16 del paro cívico en Buenaventura, desconocidos le lanzaron un artefacto a un tractocamión que terminó incinerado y cuyo conductor resultó con graves quemaduras.

El ataque ocurrió en el sector de La Delfina cuando el vehículo, según su conductor, se dirigía hacia Cali detrás de una caravana escoltada por las autoridades.

“Iban en un carro blanco y pensé que la Policía venía atrás, pero eran unas motos que empezaron a tirar botellas, piedras o no sé qué, cuando fue que me cayó en la mano y se me prendió. Luego perdí el control”, dijo Néstor García Gómez, en diálogo con la Gobernación del Valle del Cauca.

Agregó que, cuando se estaba apagando la mano, vio su pantalón y su pierna también estaban en llamas, por lo que procedió a tirarse del vehículo para salvar su vida. “No sé si abrí por fuera o dentro, pero me boté del carro y me pegaba contra un muro para poderme apagar”, afirmó.

Aseguró que pidió ayuda a dos celadores que estaban cerca, quienes lo auxiliaron hasta que llegaron los organismos de socorro. El hombre de 53 años fue trasladado al Hospital de Dagua en una unidad de rescate de los bomberos de dicho municipio.

Momentos de tensión: con video, habitantes de Buenaventura denuncian... Frente a este lamentable hecho, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó enérgicamente estos actos vandálicos y de violencia en medio de un paro cívico en Buenaventura que aún no se ha podido conjurar.

“Creo que, para poder dialogar, no tenemos que hacer esto. Lo siento mucho porque estamos dando una imagen hacia el país donde parece que fuéramos violentos y no es así. La gente buena de Buenaventura no es violenta, solo quiere que le solucionen sus problemas”, dijo la Mandataria regional.

La Asociación de Industriales de Colombia Seccional Valle del Cauca también condenó el ataque y reiteró que respeta el derecho a la protesta, pero sin vías de hecho, actos de violencia y vandalismo.

“Estos actos deben ser rechazados por los organizadores del paro, pues deslegitiman la protesta y deteriora la confianza para la negociación. Invitamos nuevamente a la calma, a la no violencia y así dar continuidad a los diálogos en la mesa de negociación”, sostuvo la Andi en un comunicado.