A última hora, Arcángel cancela concierto en Feria de Cali y su excusa molestó a muchos de sus fans

A través de un video en redes sociales, el artista de género urbano Austin Agustín Santos informó a sus seguidores que no se presentaría en el Concierto del Flow.

Pese a que el concierto estaba programado desde hace varias semanas, el artista argumentó a última hora que no podía asistir debido al cumpleaños de una de sus hijas, como lo indica en una imagen publicada en su cuenta de Instagram. La decisión generó disgusto en sus seguidores.

“Este concierto siempre es el mismo día, porque en los años pasados sí y este le dio por no. De hecho, el año pasado, él vino con Austin, con el hijo, y estuvo en tarima y todo. ¿Por qué no la trajo a ella a la tarima?”, dijo Daniel Rojas, seguidor de arcángel y asistente al concierto.

“Una falta de respeto que a última hora diga que no hay concierto”, dijo Germán Leal, seguidor de Arcángel y asistente al concierto.

Algunos se enteraron de la noticia justo antes de ingresar al evento, programado para este sábado 29 de diciembre de 2018 en el Diamante de Sóftbol, ubicado en la autopista suroriental con carrera 39.

“Uno siempre espera verlo porque digamos que él es como uno de los emblemas de los conciertos siempre”, afirmó Andrés Hincapié, otro seguidor de Arcángel y asistente al concierto.

“Ya no se puedo hacer nada porque igual la plata no se la van a devolver a uno”, dijo Andrés Delgado, otro fan del artista y también asistente al concierto.

A través de un comunicado, organizadores del evento confirmaron el incumplimiento contractual por parte artista e indicaron que sería reemplazado por un Dj y que quienes no estén de acuerdo con el cambio podrían solicitar la devolución del dinero.

Hasta el momento, el único pronunciamiento público del artista estadounidense de ascendencia domínico-puertorriqueña ha sido a través de las redes sociales.

Arcángel hacía parte de la nómina del Concierto del Flow, que conforman Don Omar, Tego Calderón, Ñejo, De La Ghetto, Jowell & Randy y Alexis & Fido. El evento es la cuota del reguetón en la 61 Feria de Cali.

