Abogado de Ariel Ortega calificó de abusiva la captura de su defendido en caso de amenaza a Matador

Aseguró que Ortega, detenido este viernes en Cali, se presentó ante la autoridad, ofreció excusas y nunca abandonó la ciudad. Por eso, pedirá su libertad inmediata.

Cuando salía de su casa en el norte de Cali, las autoridades capturaron a Ariel Ortega, quien 15 días atrás protagonizó una polémica por un trino en el que se refería al caricaturista Julio César Gónzalez, Matador, como un "canalla" al que había que callar.



A pesar de que el implicado ofreció excusas públicas también por Twitter, el proceso penal siguió su curso y, finalmente, fue detenido por policías de la Dijín.

A pesar de que el implicado ofreció excusas públicas también por Twitter, el proceso penal siguió su curso y, finalmente, fue detenido por policías de la Dijín.

Ortega aseguró que "sería incapaz de amenazar a alguien" y afirmó que, cuando nombró a Castaño, “se refería a un profesor y no al jefe paramilitar".



"Veo un procedimiento abusivo por parte de la Fiscalía y también del juez que expidió la orden de captura, porque toda privación de la libertad debe estar precedida de la necesidad de capturar a una persona para evitar su fuga", indicó Garnica.

Anotó que su defendido, cuya cuenta en Twitter ya no aparece, siempre ha estado a disposición de las autoridades. También, dijo que él nunca pensó en delinquir y que solo fue una expresión de rechazo por las caricaturas en las que Matador se ha referido al senador Álvaro Uribe.

“Él tiene una inmensa gratitud con el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien lo ayudó, no solamente a salir de su pueblo, sino a ingresar a trabajar y a la universidad”, explicó el abogado de Ariel Ortega.

Aseguró que, en la audiencia que se llevará a cabo en Bogotá, le pedirá al juez de control de garantías que se abstenga de imponer medida de aseguramiento.

A Ariel Ortega se le estaría señalando, también, de amenazar a la columnista María Antonia García de la Torre y al periodista y youtuber Daniel Samper Ospina.



