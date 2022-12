Abren corredor humanitario para ingreso y salida de buses intermunicipales a Buenaventura

Así lo anunció el comité del paro, al indicar que el corredor estará abierto del 1 al 3 de junio. También habrá servicio de transporte al interior del puerto.

Debido a taponamientos en las vías, tímidamente han empezado a salir este jueves los buses desde la Terminal de Transportes de Buenaventura.

"Nos informaron que las busetas están saliendo directamente desde el retén, puesto que, como hay troncos y llantas, ha sido un poco complicado la llegada hasta la terminal", afirma Liliana Salazar, quien requiere viajar del puerto a Cali para una cita médica.

El miércoles hubo una extensa reunión, de 12:00 del día a 8:00 de la noche, entre la comisión del Gobierno Nacional y el comité del paro cívico, que completa 17 días, y se espera que hacia las 2:00 de la tarde de este jueves se reinicien las negociaciones.

Hasta el momento, no se ha dado respuesta a la petición de la creación de un fondo exclusivo para este municipio del Valle del Cauca.

"Lo que nos dijeron es que no era posible, que para eso había un fondo que se llama Fondo Pacífico y que, de ahí, se sacaba un capítulo aparte para que se pudieran trabajar los temas de Buenaventura. Pero, nosotros hemos dicho que no nos interesa este fondo, nos interesa que se haga un fondo exclusivo para Buenaventura", expresa el padre John Reina, vocero del comité del paro.

En medio de las protestas se vive otro drama y es el de los conductores de camiones que llegaron hasta esta localidad portuaria a llevar carga y no han podido salir. Mientras deambulan por el sitio donde se reúne la mesa, aseguran que respaldan las necesidades de los bonaverenses, pero quieren regresar a sus casas.

"Llevamos 15 días anclados en Buenaventura y el Gobierno no ha solucionado nada. Queremos que se le colabore la comunidad sobre las necesidades que ellos tienen y que les solucionen lo más pronto, porque es lo mejor para todos", dice Jorge Nomesque, transportador.

Quienes trabajan en empresas de envío de carga también se han visto afectados. Algunos de los transportadores están acompañados por sus familiares y dicen que no tienen recursos para sostener esta situación.

Entre tanto, un memorando de la Dian autoriza a que la carga represada en Buenaventura sea despachada vía marítima a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, con el objetivo de descongestionar el terminal marítimo del municipio vallecaucano.