Abren oportunidad para que jóvenes en Cali se incorporen a la Policía Nacional

La opción es para jóvenes entre los 18 y 24 años, podrán prestar el servicio militar como auxiliar de Policía o de Policía Bachiller.

Esta invitación de la Policía es para los jóvenes caleños y residentes aledaños de la capital del Valle del Cauca. Luego de superar el proceso de selección e incorporación podrán servir bajo las siguientes condiciones:

Auxiliar de Policía

Los jóvenes bachilleres que se incorporen a esta modalidad prestarán un servicio militar a 12 meses y los jóvenes no bachilleres 18 meses en estaciones de policía en el territorio nacional con previa capacitación y preparación durante tres meses en escuelas de formación policial. Se pueden presentar los jóvenes que actualmente están en grado 11 y que cumplen los 18 años de edad antes del mes de junio del año 2017.

Auxiliar de Policía Bachiller

Convocatoria en la cual se incorporán jóvenes bachilleres que prestan su servicio militar en los municipios de residencia durante 12 meses, en programas culturales y de trabajo social, como Policía Ambiental, Policía de Turismo, Orquesta y Banda Marcial de Paz y Apoyo al MIO entre otras especialidades, para lo cual recibirán capacitación y preparación durante tres meses. Se pueden presentar los jóvenes que actualmente están en grado 11 y que cumplen los 18 años de edad antes del mes de agosto del año 2017.

Las autoridades aclararon que este proceso no tiene ningún costo. Podrán gozar de algunos beneficios como:

- Se recibirá bonificación mensual en dinero, la más alta de las fuerzas militares, acorde a la categoría.

- Servicios médicos y odontológicos gratuitos durante el tiempo de servicio.

- Estabilidad laboral y proyección de un ejercicio profesional en la institución.

- Al finalizar su servicio tendrá la posibilidad de ser vinculado al plan Mi primer empleo del Ministerio de Trabajo.

- Obtendrán título educativo como Técnico Laboral por Competencias en Gestión Social para la Seguridad.

- Conocimientos de doctrina policial durante el servicio.

- En caso de una vinculación posterior con una institución del Estado, el tiempo de servicio será computado con el de jubilación y cesantías.



Estos son los requisitos

- Ser colombiano de nacimiento.

- Mayor de 18 años y menor de 24 años al momento del ingreso (23 años, 364 días).

- Título de bachiller o mínimo certificar estudios hasta 5° de primaria.

- Soltero, sin hijos y permanecer en este estado hasta el término del Servicio Militar.

- No tener antecedentes penales, disciplinarios o contravencionales.

- No haber definido la situación militar.



Documentos que debe presentar

4 Fotografías del aspirante tamaño 3 x 4 fondo azul

1 Fotografía del aspirante cuerpo entero tamaño 9 X 12 fondo azul

3 Fotocopias del documento de identidad

2 Fotocopias de la cédula de ciudadanía de los padres

1 Fotocopia registro civil de nacimiento

1 Certificado del último grado cursado o fotocopia del diploma y acta de grado



Las inscripciones serán en:

Cali: de lunes a sábado a partir de las 7:30 a.m., estación de policía El Lido ubicada en la Carrera 52 # 2 - 00.

Jamundí: miércoles 29-03-17 Estación de policía Jamundí, a las 08:00 a.m.

Candelaria: jueves 20-04-17 Estación de policía Candelaria, a las 08:00 a.m.

Yumbo: martes 25-04-17 Mega estación de policía Yumbo, a las 08:00 a.m.



Foto: cortesía Policía de Cali