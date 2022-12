¿Abuso de autoridad? Con este video, joven denuncia agresión de policías en Cali

Como Marco Antonio Sánchez se identificó un joven quien señaló haber sido víctima de agresión por parte de varios policías durante un procedimiento en Cali. Con video en mano, como material de prueba, el hombre interpuso la denuncia ante la Fiscalía por abuso de autoridad.

"Me cogían las manos y me daban golpes, muchos golpes en la cara y en el cuello. A lo que me encuellaban yo me sentía muy asfixiado, me le solté de una mano y empujé al agente que me tenía encuellado, porque ya sentía que me iba a matar", aseguró Sánchez.

El ciudadano sostuvo que una vez trasladado a la estación de Terrón Colorado, en el oeste de la capital del Valle del Cauca, la golpiza continuó. "Yo le dije que no era la persona que él estaba buscando y, ofendido, me pegó una patada en el pecho y me tiró, me iban a dar más", anotó.

Agregó que la agresión se originó porque los agentes lo confundieron con otra persona. Incluso, luego de estar varias horas en la estación, lo dejaron salir. "No tenían por qué judicializarme, yo no venía haciendo nada malo. Le dije que si me iban a judicializar, por qué me iban a dejar ir normal", puntualizó el joven.

Por su parte, el coronel George Quintero, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali, anunció que se adelantará una investigación para aclarar lo ocurrido. Asimismo, indicó que se busca contactar directamente al afectado, para que les informe sobre lo sucedido y verificar.