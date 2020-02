“Acabaron con la vida de un ser inocente”: mamá de joven que se quejó por interrupción de embarazo

Según Profamilia, este procedimiento se realizó bajo uno de los causales legales. La joven que se lo practicó tenía 7 meses de gestación.

Mediante un comunicado enviado por Profamilia, Juan Pablo Medina se enteró de que su pareja, la cual tenía 7 meses de gestación, había interrumpido su embarazo alegando que este proceso le había provocado daños psicológicos.

Esta situación, que sucedió en Popayán, capital del departamento del Cauca, reabrió el debate sobre el aborto en el país.

Juan Pablo Medina, expareja de la mujer que interrumpió el embarazo y quien soñaba con convertirse en papá, habló sobre este proceso.

“En septiembre de 2019 nos enteramos que el bebé estaba concebido, desde ese instante yo empecé con el acompañamiento como persona, como pareja y como padre”, sostuvo Juan Pablo Medina.

El pasado 16 de enero de 2020 Juan Pablo y varios habitantes de Popayán protestaron frente a la clínica donde Angie Tatiana Palta, madre del bebé, estaba adelantando los trámites para interrumpir voluntariamente el embarazo.

“Hice todo lo que estaba humanamente a mi alcance, luché con mucha gente que estaba a mi favor”, dijo el padre.

Por su parte y mediante un audio, Angie Tatiana Palta explicó sus razones que la llevaron a interrumpir el embarazo a los 7 meses.

“Yo psicológicamente no me encuentro bien, lo único que he querido es que esta pesadilla no esté pasando. En la clínica me dicen que no me encuentro preparada para seguir con el embarazo. Ellos ya autorizaron el aborto. A mí la ley me acoge”, dijo la mujer.

El aborto se llevó a cabo en una clínica. Cuando Juan Pablo se enteró, él afirmó que fue una noticia muy devastadora y que espera el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura.

“Esto me cogió fuera de base, es una situación que yo no esperaba. Este era un ser que fue planeado, yo lo estaba esperando. No sé dónde está su cuerpo, no sé nada de él, quiero su cuerpo para darle cristiana sepultura”, sostuvo Juan Pablo.

Sandra Milena Rivera, madre de Juan Pablo y quien esperaba convertirse en abuela, mostró todo su dolor tras esta decisión.

“Tenían que haber escuchado a mi hijo, el batalló mucho para que respetaran la vida de mi niño, no lo hicieron, acabaron con la vida de un ser inocente, de una personita que no podía defenderse”, afirmó la mujer.

Por su parte, Óscar Ospina, secretario de Salud de Popayán, habló sobre este caso: “Hay normas, hay una sentencia de la Corte (Constitucional), un reglamento del Ministerio de Salud. Tenemos que decir que se actuó bajo la ley y nosotros no podemos hacer ninguna valoración moral”.

Sobre este caso, Martha Elena Arroyo, directora ejecutiva de Profamilia, entidad que propende por los derechos sexuales y reproductivos de la población colombiana, aseguró que el aborto se llevó a cabo bajo una causal cobijada por la ley.

“Certificamos que se encontraba bajo una de las tres causales despenalizadas. Los profesionales ofrecieron asesoría integral sobre las distintas opciones a las cuales ella tenía acceso y con las cuales ella contaba”, concluyó la vocera.

A través de la sentencia C 355 de 2006, la Corte Constitucional establece la despenalización del aborto en tres casos: el riesgo para la vida o la salud de la mujer, la existencia de malformaciones del feto y la violación.

Juan Pablo Medina aseguró que emprenderá acciones legales con la mujer que decidió interrumpir el embarazo.