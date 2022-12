Accidente entre locomotora y carro de valores dejó tres personas heridas en Cali

Autoridades de tránsito indicaron que el carro de valores transitaba por la calle 44 e iba a pasar un paso a nivel, cuando en el cruce de la avenida cuarta norte fue embestido por la locomotora. El vehículo sufrió un volcamiento lateral.

En la emergencia, que se registró hacia las 7:20 p.m. del pasado lunes, los tres guardas de seguridad del carro de valores, de placas HSY 519, resultaron lesionados y fueron trasladados a la clínica Vallesalud. Los heridos se encuentran fuera de peligro.

"Corrimos para tratar de socorrer a los señores, pero la puerta del carro estaba herméticamente cerrada entonces no se podía salir, tocó esperar a que viniera la policía y la compañía para poder sacarlos", contó Luis Navas, un testigo del accidente.

Por su parte, Pilar Rodríguez, gerente del Ferrocarril del Pacífico, dijo que la maquinista que guiaba la locomotora llevaba las luces encendidas, usó el pito para avisar de su paso y redujo la velocidad, pero reconoció que, aunque hay señalización, no hay talanqueras.

"No hay una barrera como tal. Sí existe la señalización adecuada, existe la demarcación en el piso, la señal de pare, existe la cruz de San Andrés que es la cruz de cruce con vía férrea", manifestó Rodríguez.

Las autoridades investigan las verdaderas causas del accidente que generó, además, dificultades de movilidad en la zona.