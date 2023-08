Accidentes de tránsito en Cali han cobrado la vida de muchos adultos mayores de 70 años

El exceso de velocidad y las imprudencias viales se han convertido en dos de los principales factores que están generando accidentes de tránsito en Cali y crece la preocupación porque, con frecuencia, las víctimas son adultos mayores. El 21% de los fallecidos han sido personas de más de 70 años. Las autoridades piden mayor prudencia y respeto en las vías.



“Me han atropellado dos motos, me atropelló un vehículo. Me valgo de las personas para que me orienten, pero se hacen como los locos”, cuenta Argemiro Cortés, víctima de accidentes de tránsito en Cali.

Algunos adultos mayores afirman no sentirse seguros en las calles. Las motos son las que, según ellos, más los atemorizan.

Según datos del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali, este año han fallecido en la vía 67 peatones por siniestros viales, entre los cuales hay varios adultos mayores.

“A la vigencia del 2023, tenemos 67 peatones fallecidos. De esos 67, el 21 % corresponde a adulto mayor y es preocupante”, comenta Javier Arias, secretario de Movilidad de Cali.



Varias vías de la ciudad ya se encuentran señalizadas para evitar este tipo de accidentes. Sin embargo, no todos respetan las normas.

“Tenemos el riesgo y la desventaja de andar lentos y, además, los automotores andan a una velocidad y no frenan”, lamenta Enrique Rodríguez, habitante de Cali.

En el año 2023, se han reportado 190 accidentes de tránsito en Cali con víctimas fatales. En el 2022, se registraron 204 accidentes, según el Observatorio de Movilidad Sostenible.

Así las cosas, con corte a agosto 2023, la cifra de muertos en accidente de tránsito en Cali ha aumentado en 30 siniestros con víctimas.