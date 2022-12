"Acepto que cometí un error": mujer que golpeó a su hijo por orinarse en la ropa

Desde una estación de Policía del oriente de Cali, la mujer señalada de golpear brutalmente a su hijo de seis años por orinarse en la ropa habló con Noticias Caracol. "Acepto que cometí un error y fue la primera vez", gritaba desde una celda transitoria.

La joven de 25 años, judicializada por maltrato infantil, aseguró que las autoridades están exagerando. "Yo le pegué con una manguera y allá colocaron que con un palo, son puras mentiras, ellos tienen que preguntar las cosas. A uno en el juzgado no lo dejan ni defenderse", dijo.

La madre explicó además que es desplazada del Pacífico colombiano, que hace cinco años trabaja en la capital del Valle del Cauca para sostener a sus dos hijos. A su vez, contó por qué el niño estaba con la familia paterna.

"La tía me dijo: 'Maribel, como el papá no está ayudando al niño y se fue para Chile, entréguemelo por un tiempo para que él me mande a mí para que responda, porque usted sola ha venido lidiando con el niño'", afirmó la madre.

Esta mujer fue enviada a la cárcel por un juez tras ser capturada por la Policía. Podría enfrentar una pena de hasta 8 años de prisión.