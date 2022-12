“Actuó en defensa propia”: madre de menor que agredió con cuchilla a otra niña en el colegio

La estudiante sufrió graves heridas en el rostro. Debió ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas, entre ellas una cirugía plástica.

Los hechos, según testigos, ocurrieron dentro de la institución educativa Nelson Garcés Vernaza, ubicada en el barrio Potrero Grande, oriente de Cali.

La alumna herida es una joven de 14 años y de grado octavo, quien permanece internada en el Hospital Universitario del Valle.

“Son heridas por un elemento cortante. En el interrogatorio, la paciente manifiesta que fue con una cuchilla, pero es algo que las investigaciones del caso determinarán”, dijo Laureano Quintero, director médico del Hospital Universitario del Valle.

La madre de la señalada como agresora dice que no justifica lo ocurrido, pero asegura que su hija actuó en defensa propia.

“Cuando la niña se subió encima de mi hija, le estaba dando con el lapicero. Entonces, mi hija lo que hizo fue decirle a una amiga: ‘Deme algo, un lapicero’. Y, lastimosamente, la peladita le tiró fue la cuchilla a mi hija”, afirmó la madre de la agresora.

La secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, señaló que no conocía el caso.

“Lo supimos hoy y nos pidieron que enviáramos una persona para que estuviera informada en una reunión (sobre el caso)”, dijo la funcionaria.

Familiares de la joven herida no se pronunciaron y prefirieron esperar los resultados de la investigación.



