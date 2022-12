Acuerdo pone fin a 9 meses de protesta por cierre de planta de Chiclets Adams

El viceministro de Relaciones Laborales y de Inspección, Enrique Borda Villegas, indicó que, luego de nueve meses de intensas negociaciones y acompañamiento del Ministerio de Trabajo, fue posible llegar a un acuerdo que pusiera fin a las protestas de los trabajadores afectados con el cierre de la planta de Chiclets Adams en Cali.

"Se logró llegar a acuerdos conciliatorios con las organizaciones sindicales de la multinacional Sintracadbury Adams y el sindicato industrial al que está adherido el sindicato de base Sintraimagra-Cali, y demás trabajadores, superando de esta manera el conflicto laboral para 539 trabajadores", afirmó.

En ese sentido, según confirmó el funcionario, se dio la orden para levantar las carpas que los trabajadores habían instalado en la planta ubicada en el barrio Calima, norte de la capital del Valle del Cauca, desde mayo de 2015 cuando se anunció el cierre de la misma.

Dicho cierre fue el que provocó el conflicto laboral con los empleados, a quienes se les ofreció un plan de retiro voluntario que inicialmente no fue aceptado, pues la mayoría de los afectados estaban exigiendo el pago de indemnización.

El secretario general de Sindicato Nacional de Trabajadores de Alimentos (Sintraimagra) en Cali, Ancízar Arredondo, confirmó que el acuerdo se logró gracias a que la empresa reconoció las enfermedades laborales de 160 personas, como lesiones en los hombros y codos, así como túnel carpiano y escoliosis.

“Cifras de la indemnización no puedo dar y, aunque no fueron la mayor cosa, sí ayudan a cubrir, por algunos años, la seguridad social de estos empleados”, dijo el líder sindical, al anotar que la compañía en un principio solo reconocía las enfermedades de 75 empleados.

Arredondo explicó que 282 de los 539 trabajadores que resultaron afectados se acogieron al plan de retiro voluntario el 19 de mayo cuando se anunció el cierre de la empresa y dijo que, para diciembre de 2015, faltaban 185 que estaban sindicalizados. “En diciembre firmaron 91, en enero lo hicieron 10 y los 80 que faltaban firmaron en este mes”, puntualizó.