Acumulador de basura tiene desesperados a habitantes de Cali: de su casa salen ratas

William Sevillano, conocido por sus vecinos como Vencho, es un hombre de 40 años que se convirtió en un acumulador de basura y transformó su casa, ubicada en el barrio Los Lagos, de Cali, en un botadero. Quienes viven en la zona están preocupados por la convivencia y salubridad del sector, ya que, afirman, de la vivienda salen roedores.

“Sin mentirte, siempre salen ratas de allá derechito para acá, y créeme que no es la única casa en la que pasa”, afirmó Tatiana Ruiz, una de las habitantes afectadas, quien también está preocupada “porque yo tengo mi hija, ella es pequeña, es chiquita”, y podría sufrir una afección de salud no solo por los animales que están apareciendo, sino también por los olores que están propagándose en el barrio.

Ana María Fory, otra de las residentes que denunció el caso del acumulador de basura, manifestó que “es una problemática muy seria, pues aparte se va a los barrios de alrededor, trae basura, recoge basura. Está afectando a todo el barrio, por lo cual necesitamos una ayuda”.

Hace más de un año que Vencho viene acumulando escombros y desechos en su hogar y, según su madre, Isaura Sevillano, todo se debe a una situación en el pasado que afectó su salud mental. “Él pagó servicio (militar) y como pagó servicio le cayó una granada y de esa granada viene sufriendo”, sostiene.

Publicidad

Por eso pidió a las autoridades “que por favor me colaboren, que me lo pongan en una rehabilitación, que se vista, que me le den la droga porque yo no tengo, no puedo trabajar”.

Los vecinos están preocupados porque dicen que todo empeora con el paso de los días, ya que, aunque el acumulador de basura no es una persona agresiva, últimamente y en repetidas ocasiones les ha lanzado piedras y ladrillos.



Duerme entre muertos

Otro caso que también ha causado conmoción en Colombia es el de un joven que lleva casi un año durmiendo entre las tumbas del cementerio de Quibdó, en Chocó.

Se trata de Fader Yesid Rengifo Cuesta, quien pernocta en una de las bóvedas del camposanto donde yace un ataúd usado sin su dueño. Allí, extiende un cartón, una cobija y una almohada para descansar entre los muertos. “Acá duermo”, muestra al llegar su ‘habitación’.

Publicidad

En otras bóvedas pone objetos personales como ropa, velas, cepillo de dientes, toallas, talcos, agua y hasta zapatos gastados.

“Acá me siento tranquilo en medio de los muertos y nunca hubo peligro”, comenta Fader al caminar tranquilo por el cementerio, como si anduviera por su casa. Para él “está bien” dormir ahí.