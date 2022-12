¿Acusado injustamente? Taxista denunció falsos señalamientos en redes que lo dejaron sin trabajo

El afectado manifestó que se trató de una publicación en una Fan Page de noticias locales, donde lo acusaban de ser parte de una banda de fleteros.

Según Andrés Vivas, a través de Facebook fue viralizada una información con fotos de la placa y el número del móvil del taxi que él manejaba, la cual, sostuvo, le destrozó la vida. El hecho ocurrió en Cali.

"El año pasado me vi involucrado en una falsa denuncia en donde manifestaban que me encontraba haciendo un posible hurto, fleteo. Debido a esta situación me veo involucrado en situaciones difíciles, como conseguir trabajo y una cantidad de amenazas como: 'hay que coger a esta rata', 'hay que darle a esta rata'", explicó Vivas.

El ciudadano indicó que los falsos señalamientos se registraron en octubre del año pasado y, tras los mismos, el propietario del vehículo que él conducía no quiso continuar con la relación laboral.

"Perdí mi trabajo, he tenido problemas con mi familia, he tenido dificultades con el dueño del carro, ya que se presentaron incidentes debido a esta situación, porque dañaron un parabrisas, el carro estuvo parado cuatro días y el dueño me lo quitó, me cobró las entregas del tiempo que el vehículo estuvo parado", afirmó el taxista.

Vivas dijo que desde que se presentó este hecho le fue difícil conseguir empleo en noviembre y diciembre de 2017. Apenas ahora está estabilizando su situación laborar, ya que empezó a conducir un camión. Sin embargo, las falsas acusaciones afectaron también su círculo más cercano.

"Amigos de mi mamá le comentaron y ella cayó en un shock nervioso, ya que era tan grave la denuncia que ella creyó que yo me encontraba en la cárcel debido a esto", agregó el conductor.

El afectado señaló que interpuso una denuncia ante la Fiscalía, por lo que, el próximo 8 de marzo, se llevará a cabo una conciliación con el administrador de la página donde se hizo la publicación.