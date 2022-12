Acusan a 23 personas por entrega irregular de becas a trabajadores de Emcali

Foto: archivo Colprensa

La Fiscalía informó que 23 personas fueron acusadas de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público como consecuencia de irregularidades detectadas en la adjudicación de becas por 5 mil millones de pesos en las Empresas Municipales de Cali.

De acuerdo con el ente acusador, los auxilios educativos habrían sido “entregados de manera irregular a trabajadores que no tenían derecho a recibirlos , que no cumplían los requisitos exigidos, o eran asignados por un mayor valor al que en realidad tenían derecho”.

Las becas fueron autorizadas entre los años 2004 y 2005 por parte de Andrés Fernando Bernal Ferrín, analista de la Gerencia Administrativa de Emcali en ese entonces. Esta persona, según la Fiscalía, habría perseguido un lucro no solo para él, sino otros funcionarios de la entidad.

Esto originó la apertura de averiguaciones de auditoría y de tipo disciplinario contra las personas involucradas que permitieron identificar una serie de irregularidades.

El ente investigador dijo que no se llevó un control adecuado de las solicitudes de beneficio educativo y del número de auxilios que recibía cada funcionario, además de que no se diligenciaron formatos de solicitud.

“Se autorizaron desembolsos sin cumplir con los requisitos de ley, así como más de cuatro desembolsos al año por beneficiario, inclusive en un mismo semestre, y el control y seguimiento solo estuvo a cargo de Andrés Bernal Ferrín”, agregó.

Por su parte, Jairo Revelo, secretario general de Emcali, señaló que la empresa está dispuesta a colaborar con las autoridades.

“No es posible que el patrimonio de los caleños, el patrimonio de las Empresas Municipales de Cali, tenga una destinación diferente y máxime cuando estamos hablando de auxilios educativos, que es un derecho de los trabajadores”, anotó.



Condena confirmada

Asimismo, la Fiscalía señaló que, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la condena de entre 6 y 13 años de prisión y el pago de multas por 50 salarios mínimos legales vigentes contra Ferrín y otras trece personas.

Todas fueron vinculadas al proceso en tres grupos: funcionarios pertenecientes al Departamento de Talento Humano, funcionarios del Comité de Becas y Bienes Laborales, y empleados de nómina.

La Fiscalía halló 81 solicitudes pagadas sin evidencia de haber presentado el promedio de estudio, requisito indispensable para definir el valor de la beca.

También, detectó 46 desembolsos autorizados por encima del valor correspondiente según el rendimiento académico y cuatro beneficiarios con más de 25 años, edad límite para recibir el beneficio.

Además, se hallaron 19 desembolsos a estudiantes que no cumplían con los requisitos, tal como se demostró con las certificaciones expedidas por los centros universitarios.

En una tercera fase del proceso, la Fiscalía vinculará a otras 270 personas, presuntos beneficiarios de los auxilios educativos.