Acusan a soldado de matar a una mujer en carreteras del Cauca

Una mujer trans identificada como Juliana Giraldo falleció luego de que un uniformado del Ejército le disparara durante un operativo. Sucedió en zona rural de Miranda, municipio del norte del Cauca.

La víctima iba a bordo de un vehículo junto con tres personas. Los militares le hicieron el pare y ellos, dicen, se detuvieron.

Acto seguido, los uniformados se acercaron al vehículo y allí se produjo un cruce de palabras. Posteriormente, el militar activó su arma y le disparó en la cabeza de la mujer, hecho que le arrebató la vida.

Uno de los ocupantes del automóvil en el que viajaba la víctima grabó el momento posterior al disparo. Él pidió ayuda a las personas que transitaban por la vía.

“Ayúdenme, por favor. Este es el que me la mató. No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada. Ayúdenme, por favor. Me mataron a juliana. Ese señor le pegó un tiro en la cabeza”, exclamó el ciudadano que registró el video.

En el metraje queda evidenciado como uno de los militares le dice al alterado hombre “hubieran parado”.

Por otro lado, el brigadier general John Jairo Rojas Gómez, comandante del Comando Específico del Cauca, lamentó el hecho.

“Lamento informar que en la mañana de hoy en el sector de Guatemala, municipio de Miranda, Cauca, cuando tropas del Batallón de Alta Montaña Número 8, unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta por un disparo de un integrante de la fuerza”, indicó.

Mediante un comunicado, el Ejército Nacional reveló que el uniformado implicado en este hecho se encuentra a disposición de las autoridades.

“La unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales, al tiempo que colocó a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento, con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación”, reza el documento.

En su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque lament´o este hecho y pidió celeridad en las investigaciones.

Condeno repudiable hecho ocurrido en Miranda, Cauca. He ordenado a @mindefensa y @COL_Ejercito disponer lo necesario para investigación con celeridad. Responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 24, 2020

Este crimen tuvo lugar en la mañana del 24 de septiembre de 2020 en la vereda Guatemala, zona rural de Miranda, Cauca.