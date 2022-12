Adelantan operativos contra la minería ilegal en zona rural de Buenaventura

Fotos: cortesía Fiscalía

En total son 68 allanamientos los que adelantan en conjunto miembros del CTI, la Policía, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea para contrarrestar la minería ilegal en zona rural de Buenaventura. Dichos operativos tienen lugar en las veredas Bendiciones, Zaragoza y La Laguna, ubicadas entre los kilómetros 32 y 35 de la vía que une al puerto con Loboguerrero.

Investigaciones de las autoridades permitieron establecer que en este sector se vienen desarrollando conductas ilícitas contra el medio ambiente, por parte de personas nativas y foráneas. Actividades que no contemplan los requisitos legales y ocasionan graves daños a los recursos naturales e hídricos, como el río Dagua.

"En el inicio de las diligencias se llegó al sitio y en ese momento no se estaba realizando ninguna actividad ilegal, por lo tanto, por lo menos hasta ahora, no tenemos ninguna persona capturada en situación de flagrancia. Sin embargo, se recogió mucha información y hemos avanzado en el esclarecimiento de las personas que estaban momentos antes en el lugar”, explica Martha Yaneth Mancera, directora de la Fiscalía seccional Valle del Cauca.

Estudios preliminares señalan que las excavaciones que tienen lugar en la doble calzada que conduce a Buenaventura superan los 20 metros de profundidad. "Han afectado el bien público por lo rudimentario, antitécnico e irregular con que se realizan estas excavaciones, sin contar con verdaderos planes de manejo ambiental", agrega la autoridad.

Hipótesis de la Fiscalía contemplan la posibilidad que dichas labores ilícitas estarían patrocinadas por organizaciones criminales, con el propósito de conseguir recursos para su accionar delictivo. Entre tanto, los operativos en la zona afectada se prolongarán por seis días.