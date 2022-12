Adiós a la adversidad: el ‘Pulpo’ Viera volvió al arco con esta increíble atajada

Foto: Noticiascaracol.com

Para los que han confiado y seguido de cerca la recuperación del futbolista uruguayo Alexis Viera, recientemente este realizó una publicación en su cuenta de Twitter @pulpoviera mostrando lo que sería una proeza y un motivo de orgullo, la grandiosa atajada de un tiro de medio distancia.

“Gracias a Dios mi recuperación viene excelente, cada día me siento mejor de la mano de Dios, esto ha sido una bendición y un milagro", manifestó el 'Pulpo' Viera.



Ni yo lo puedo creer Jajajajaja Toda la Honra y la Gloria es para DIOS🐙😀👍👏👏👏💪💪💪💪 pic.twitter.com/4T7ySVWaBL — ALEXIS VIERA (@pulpoviera) October 4, 2016

“Esa atajada que subí y vieron en las redes sociales ha sido una atajada bárbara, fue una alegría sacar esa pelota que era una apuesta con un profesor y la pude ganar. Además nunca había tenido una atajada de esas, especialmente por sentir lo que era volver a tirarme”, contó Viera.

Frente a esto, el uruguayo aseguró que volverá a jugar fútbol, aunque aún desconoce si conseguirá hacerlo de forma profesional.

“Yo quiero volver a jugar fútbol, no sé si como profesional pero si volver a jugar porque quiero retirarme como cualquier jugador que se retira dentro de una cancha y, seguramente, si el cuerpo me da y aguanta capaz que pueda volver profesionalmente pero el tiempo lo dirá”, agregó el arquero.

Sus seguidores no se resistieron, han aplaudido y felicitado a Viera por esta increíble atajada.



sencillamente espectacular Alexis.... sos un campeon y ejemplo de vida.... — JUAN MANUEL JIMENEZ (@jimenez1467) October 4, 2016

A finales de agosto de 2015, el guardameta fue sorprendido por unos delincuentes que le dispararon en un intento de robo a las afueras de su residencia en el barrio El Caney, sur de Cali. Para marzo de 2016, el ‘Pulpo’ mostró el avance en su recuperación dando pasos en la cancha de fútbol de su escuela de fútbol para niños del oriente de la capital del Valle del Cauca. Su recuperación sigue con mucha fe en Dios, perseverancia y constancia.