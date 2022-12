¿Adiós a la diversión? Particular reclama como suyo un parque donde juegan niños en suroeste de Cali

Esta área de recreación ha existido por décadas. La comunidad rechaza dicho reclamo y pide la intervención de las autoridades para defender el bien común.

Habitantes de El Jordán, en el suroccidente de la capital del Valle del Cauca, intentaron oponerse a que el único espacio verde que tiene su barrio fuera ocupado por un particular que lo reclama como suyo. Maquinaria pesada y trabajadores encerraron el predio.

"No hay más zonas de recreación, no hay más zonas verdes. Hay muchas personas de estrato uno que no tienen cómo llevar a sus chicos a la piscina que tenemos allí", dijo Esperanza Zúñiga, vecina del sector.

El lote tiene 2.400 metros cuadrados, está dotado de alumbrado público, juegos infantiles y le ha servido, por años, a los habitantes del sector como zona de recreación.

“No quedaron sino los palitos, había al menos unas 80 llantas alrededor. Todavía quedan algunas por allí. Las arrancaron arbitrariamente, las montaron en un camión y se las llevaron”, afirmó otro habitante de la zona.

El secretario de Vivienda de Cali, Alberto Reyes, explicó que hay un fallo de un juez que le da razón al particular para solicitar el predio como suyo.

"En octubre del año pasado, la Secretaría de Vivienda se opuso, pero, de todas formas, el juez nuevamente afirmó o reafirmó su sentencia”, dijo el funcionario.

El ingeniero civil Claudio Borrero Quijano ha defendido el patrimonio público de la capital del Valle del Cauca. A su favor, otro fallo del Tribunal Administrativo afirma que el predio hace parte de los ejidos de la ciudad.

“No es uno, sino muchos los avivatos que pretenden aparecer como propietarios de ejidos de la comuna 18 y del ejido rural de la comuna 19", sostuvo el ingeniero.

La comunidad tiene previsto un plantón para prevenir que, en esa área, se construyan casas o edificios.