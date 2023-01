Administración de Torre de Cali habló del caso de ascensor atascado en piso 14 con 3 personas dentro

Las alarmas están encendidas luego de este hecho que puso en vilo a empleados y visitantes del edificio, teniendo en cuenta la reciente tragedia en el Palacio de Justicia.

Las imágenes son la evidencia de los angustiosos momentos que vivieron dos mujeres y un ascensorista de la Torre de Cali, quienes permanecieron encerrados durante aproximadamente una hora y 20 minutos.

“En un momento, el ascensor frenó brusco y ahí fue que ya supimos que se había parado, el ascensorista intentó manipularlo, pero la verdad es que no cedía el ascensor”, señaló Paula Pineda, una de las personas que quedó atrapada.

En un video grabado con un teléfono celular queda captado el momento en el que una trabajadora del edificio no permite el ingreso de los bomberos.

Emergencia en Torre de Cali por ascensor atascado en piso 14 con tres personas en su interior “Cuando ya íbamos en el segundo piso, la parte administrativa nos frenó, que no podíamos ingresar, que para eso ellos tienen una seguridad y que ya iba a llegar”, explicó el cabo Carlos Valencia, del Cuerpo de Bomberos de Cali.

“El tema de que no dejaran pasar a los bomberos hizo más crítico y más angustiante todo, pues, en este momento, siento que me falta el aire. Me tiemblan las piernas aún más con el incidente que pasó en el Palacio de justicia”, explicó Ana Valencia, otra de las atrapadas en el elevador.

Según el administrador del edificio Torre de Cali, donde ocurrió la emergencia, se trató de un pequeño incidente, pues asegura que los ascensores funcionan bien.

“La seguridad hoy es que los ascensores ofrecen buena seguridad por una compañía certificada”, afirmó Andrés Echeverri, administrador del edificio.

Sin embargo, varios de los usuarios frecuentes del lugar aseguran que la situación es repetitiva.

“Cada vez más personas están quedado encerradas en estos ascensores. La última vez estuvo una compañera hacia las cinco de la mañana encerrada y los técnicos se demoraron en llegar una hora”, dijo Diana Ruiz, usuaria de los elevadores.

Los administradores del edificio ofrecieron excusas por no haber permitido el ingreso de los bomberos para atender la emergencia.