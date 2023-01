Adulta mayor perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre pandillas en Puerto Tejada

La víctima, de 83 años y madre del abogado de la Defensoría del Pueblo, se encontraba afuera de su casa cuando fue impactada en el abdomen por una bala.

El hecho ocurrió en un barrio del oriente de Puerto Tejada, en medio de confrontación entre dos pandillas. La mujer muerta fue identificada como María Francisca Placeres.

"Hay una guerra absurda de los muchachos de acá a un lado con los otros, o sea, uno no puede salir. A mí hace días me pegaron una bala me dieron también otro tiro”, indicó una familiar de la ciudadana asesinada.

María Francisca es la segunda víctima inocente de este tipo enfrentamientos. La comunidad se mostró preocupada ante la inseguridad que, aseguraron, azota a la localidad.

"Los malandros están amenazando a todo el mundo, a inocentes que no tiene nada que ver, que a todos los van a matar. La gente acá está muy asustada, los niños", dijo un habitante del sector afectado.

A mediados de febrero falleció una menor de edad mientras jugaba con sus amigos. Los pobladores señalaron estar desamparados. "Estamos sin Dios y sin ley", sostuvo Niviret Venté, residente de Puerto Tejada.



