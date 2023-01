Adulta mayor que atendió llamado a la puerta de su vivienda fue ultimada a tiros por desconocidos

Las autoridades señalaron que trabajan en la investigación de este crimen que tiene en zozobra a la comunidad. Hasta el momento no se tienen pistas de los culpables.

Un hecho de sangre ocurrió el pasado domingo en una vivienda del corregimiento de Rozo, Palmira, en el Valle del Cauca. Según informó la Policía, una mujer de 61 años, identificada como Betty Tafur de Cobo, fue asesinada a tiros cuando atendía el llamado que dos hombres hicieron a la puerta de su vivienda.

Pese a que no se conocen con certeza los motivos que habrían desencadenado este crimen, las autoridades realizan las respectivas investigaciones con el fin de dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con el reporte policial, la hoy fallecida presentaba una herida con arma de fuego la cual terminó quitándole la vida.

De acuerdo con las primeras informaciones, allegados de la señora Betty Tafur de Cobo no manifestaron posibles problemas que la mujer tuviera de índole familiar ni tampoco inconvenientes con terceros que hayan podido desencadenar en este lamentable hecho.