Adulta mayor vivió una odisea, pasó por varias clínicas en Cali para ser atendida

La familia de una adulta mayor, que cayó por unas escaleras, denunció que recorrieron con la paciente cuatro clínicas de Cali y no la atendieron. La mujer estuvo acompañada y transportada todo el tiempo por los bomberos de la ciudad.

“Ha pasado por la cínica Versalles, por la clínica de Occidente, por la clínica San Fernando y finalmente vino a parar a la clínica Desa donde la están valorando”, aseguró Patricia Martínez, hija de la paciente.

Después de seis horas de esta odisea, la mujer, de 83 años, fue atendida en esa clínica al sur de la ciudad.

“En dos clínicas el guarda fue quien nos dijo que no había cupo, en la tercera nos atienden pero no le hacen ningún manejo a la paciente. Después de seis horas apenas van a realizarle el tratamiento que la mujer necesita”, narró Felipe Taborda, paramédico Bomberos de Cali.

El secretario de Salud del Valle del Cauca, señaló que lo que vivió la paciente obedece a la crisis que enfrentan varias instituciones médicas de la ciudad y del departamento.

“Hay que subsanar rápidamente, todos los estamentos estamos trabajando, secretarías, líderes sindicales, clase política, medio de comunicación, buscando alternativas”, indicó Fernando Gutiérrez, secretario de Salud del departamento.

El drama de esta paciente se repite en los cientos de casos que se presentan a diario en las clínicas y hospitales del Valle del Cauca afectados por la falta de recursos.